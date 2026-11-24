Heute vor 1 Jahr wurden Trades Eckert Ziegler-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Eckert Ziegler-Aktie betrug an diesem Tag 16.14 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 61.958 Eckert Ziegler-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 23.11.2026 905.82 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 14.62 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 9.42 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Eckert Ziegler einen Börsenwert von 906.15 Mio. Euro. Das Eckert Ziegler-Papier wurde am 25.05.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Eckert Ziegler-Papiers auf 23.51 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch