NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet nach einer hauseigenen Branchenkonferenz auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Makrothemen hätten die Konferenz geprägt, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Erhöhte Inflation, steigende Energiekosten und ein anhaltend starkes Preisumfeld seien für die Unternehmen das Thema gewesen. Fluggesellschaften blickten nach einem starken Sommer auch optimistisch auf den Winter./tih/jha/;