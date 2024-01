NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS von 46,40 auf 45,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Angeliki Bairaktari ließ in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Marktbedingungen im Dezember in ihre Schätzungen einfließen, gemeinsam mit vorläufigen Statistiken des Finanzinformationsanbieters Morningstar zum Nettomittelfluss in der Branche. Sie erhöhte daher ihre entsprechenden Erwartungen an das vierte Quartal, kürzte sie aber auf längere Sicht wegen prognostizierter Abflüsse zu alternativen Anlagen und Multi-Asset-Fonds./tih/he;