DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
56.20CHF
4.95CHF
9.66 %
17:30:00
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.01.2026 17:19:22
DWS Group GmbHCo Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DWS nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Der Vermögensverwalter habe 2025 einen Gewinn je Aktie über den Markterwartungen erzielt und daraufhin die Mittelfristziele angehoben, schrieb Michael Sanderson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Equal Weight
|
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
59.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
63.95 €
|
Abst. Kursziel*:
-7.74%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
63.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.67%
|
Analyst Name::
Michael Sanderson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
17:58
|Schwacher Handel: MDAX schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
16:29
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH schiesst am Nachmittag hoch (finanzen.ch)
|
15:58
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
12:29
|DWS Group GmbH Aktie News: Anleger decken sich am Donnerstagmittag mit DWS Group GmbH ein (finanzen.ch)
|
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So steht der MDAX aktuell (finanzen.ch)
|
09:29
|DWS Group GmbH Aktie News: Anleger decken sich am Donnerstagvormittag mit DWS Group GmbH ein (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
|
06:58
|EQS-News: Nach Rekordjahr: DWS übertrifft mittelfristige strategische Ziele und erhöht Ausblick bis 2028 (EQS Group)