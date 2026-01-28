DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
56.20CHF
4.95CHF
9.66 %
17:30:00
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.01.2026 20:19:02
DWS Group GmbHCo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS nach Zahlen zum vierten Quartal von 60 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Neben den Resultaten berücksichtigte Analyst Mandeep Jagpal in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auch die neuen Zielsetzungen bis 2028 des Fondsanbieters. Er geht 2026 und 2027 nun von höheren Gewinnen aus und führte auch das Jahr 2028 in sein Bewertungsmodell ein./rob/tih/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:01 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 14:01 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Outperform
|
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
68.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
63.25 €
|
Abst. Kursziel*:
7.51%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
63.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.67%
|
Analyst Name::
Mandeep Jagpal
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
17:58
|Schwacher Handel: MDAX schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
16:29
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH schiesst am Nachmittag hoch (finanzen.ch)
|
15:58
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
12:29
|DWS Group GmbH Aktie News: Anleger decken sich am Donnerstagmittag mit DWS Group GmbH ein (finanzen.ch)
|
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So steht der MDAX aktuell (finanzen.ch)
|
09:29
|DWS Group GmbH Aktie News: Anleger decken sich am Donnerstagvormittag mit DWS Group GmbH ein (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
|
06:58
|EQS-News: Nach Rekordjahr: DWS übertrifft mittelfristige strategische Ziele und erhöht Ausblick bis 2028 (EQS Group)