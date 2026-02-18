Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

52.85
CHF
0.70
CHF
1.34 %
18.02.2026
SWX
19.02.2026

DWS Group GmbHCo Buy

DWS Group
54.08 CHF 1.52%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aktien der DWS von 56 auf 70 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Michael Werner begründete seine Kaufempfehlung am Mittwochnachmittag mit den starken Quartalsergebnissen der Fondsgesellschaft, ihrem niedrigeren Kostenausblick und den üppigen Ausschüttungsplänen. Werner hob seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie bis 2028 um bis zu 12 Prozent an./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

DWS Group GmbH & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
Analyst: UBS AG
Kursziel: 70.00 €
70.00 €
Rating jetzt: Buy
Kurs*: 57.28 €
57.28 € 		Abst. Kursziel*:
22.22%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
61.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.47%
Analyst Name::
Michael Werner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse