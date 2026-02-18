DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
DWS Group GmbHCo Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aktien der DWS von 56 auf 70 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Michael Werner begründete seine Kaufempfehlung am Mittwochnachmittag mit den starken Quartalsergebnissen der Fondsgesellschaft, ihrem niedrigeren Kostenausblick und den üppigen Ausschüttungsplänen. Werner hob seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie bis 2028 um bis zu 12 Prozent an./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
70.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
57.28 €
|
Abst. Kursziel*:
22.22%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
61.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.47%
|
Analyst Name::
Michael Werner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
18.02.26
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
18.02.26
|DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH verteuert sich am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
18.02.26