DWS Group 54.08 CHF 1.52% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aktien der DWS von 56 auf 70 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Michael Werner begründete seine Kaufempfehlung am Mittwochnachmittag mit den starken Quartalsergebnissen der Fondsgesellschaft, ihrem niedrigeren Kostenausblick und den üppigen Ausschüttungsplänen. Werner hob seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie bis 2028 um bis zu 12 Prozent an./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.