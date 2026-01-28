Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’073 0.4%  SPI 18’090 0.3%  Dow 49’016 0.0%  DAX 24’592 -0.9%  Euro 0.9181 -0.1%  EStoxx50 5’959 0.4%  Gold 5’511 1.7%  Bitcoin 67’395 -1.4%  Dollar 0.7675 -0.1%  Öl 70.2 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882ABB1222171SAP345952Novartis1200526
Top News
So viel Wert wäre mit einer Investition in Tezos von vor 5 Jahren verloren gegangen
Ausblick: Apple veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Riot Platforms meldet für Dezember höchsten Bitcoin-Verkauf der Unternehmensgeschichte
NVIDIA ohne Nachfolgeplan: Wer folgt auf Langzeit-CEO Jensen Huang?
Emmi-Aktie profitiert: Überraschend starkes Wachstum im Geschäftsjahr 2025
Suche...

DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

56.90
CHF
5.65
CHF
11.02 %
10:50:03
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.01.2026 09:48:25

DWS Group GmbHCo Hold

DWS Group
57.54 CHF 9.54%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DWS nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Die Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank habe die Erwartungen im vergangenen Quartal übertroffen und den mittelfristigen Ausblick angehoben, schrieb Tom Mills am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Er sprach von einer beeindruckenden Entwicklung unter dem derzeitigen Management, auch wenn DWS von positiven Markttendenzen profitiert habe. Zudem lobte er die angekündigte Sonderdividende./rob/gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Hold
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
51.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
62.10 € 		Abst. Kursziel*:
-17.87%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
62.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-18.92%
Analyst Name::
Tom Mills 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:48 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
28.01.26 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
28.01.26 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
15.01.26 DWS Group Neutral UBS AG
12.01.26 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen