DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
DWS Group GmbHCo Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DWS nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Die Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank habe die Erwartungen im vergangenen Quartal übertroffen und den mittelfristigen Ausblick angehoben, schrieb Tom Mills am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Er sprach von einer beeindruckenden Entwicklung unter dem derzeitigen Management, auch wenn DWS von positiven Markttendenzen profitiert habe. Zudem lobte er die angekündigte Sonderdividende./rob/gl/ck;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Hold
|
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
51.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
62.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-17.87%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
62.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18.92%
|
Analyst Name::
Tom Mills
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|09:48
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|12.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09:48
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|12.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|12.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:48
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|18.11.25
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DWS Group GmbH & Co. KGaA
|56.25
|9.76%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:58
|
Jefferies & Company Inc.
Givaudan Buy
|09:56
|
Jefferies & Company Inc.
Roche Underperform
|09:54
|
Jefferies & Company Inc.
Sanofi Buy
|09:53
|
Jefferies & Company Inc.
ING Group Hold
|09:51
|
Jefferies & Company Inc.
Hennes & Mauritz AB Hold
|09:49
|
Jefferies & Company Inc.
ABB Hold
|09:49
|
Jefferies & Company Inc.
Nokia Buy