NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS von 43 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Angeliki Bairaktari passte ihr Bewertungsmodell am Donnerstagabend an die Dividendenzahlung der Frankfurter an./ag/jha/;