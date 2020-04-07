Dürr Aktie 354848 / DE0005565204
21.12CHF
-8.88CHF
-29.60 %
07.04.2020
SWX
13.11.2025 09:48:30
Dürr Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Outperform" belassen. Der Auftragseingang des Anlagenherstellers habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Philippe Lorrain in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Dagegen habe das starke bereinigte operative Ergebnis (Ebit) die Erwartungen übertroffen./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:42 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:42 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Dürr AG
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
42.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
21.15 €
Abst. Kursziel*:
98.58%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
21.40 €
Abst. Kursziel aktuell:
96.26%
Analyst Name::
Philippe Lorrain
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Dürr AG
31.10.25
|Oktober 2025: Experten empfehlen Dürr-Aktie mehrheitlich zu halten (finanzen.net)
31.10.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX sackt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
31.10.25
|XETRA-Handel SDAX zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.ch)
29.10.25
|Erste Schätzungen: Dürr legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
20.10.25
|Montagshandel in Frankfurt: SDAX notiert im Plus (finanzen.ch)
10.10.25
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
30.09.25
|September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Dürr-Aktie (finanzen.net)
24.09.25
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zum Start mit Abgaben (finanzen.ch)