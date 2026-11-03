Dürr 15.01 CHF -0.17% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr vor dem Kapitalmarkttag im Dezember auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die jeweiligen Leiter der Segmente Automobil und Holzbearbeitung dürften Einblicke in diese Geschäftsfelder geben, schrieb Nikita Papaccio in einem Ausblick am Dienstag. Im Fokus stehe zudem der Finanzierungsrahmen des Anlagenbauers nach Verkäufen von Geschäftsbereichen./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.