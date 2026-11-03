Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’800 0.0%  SPI 20’856 -0.1%  Dow 51’984 0.4%  DAX 25’846 -0.5%  Euro 0.9161 0.0%  EStoxx50 6’151 -0.4%  Gold 3’932 -0.4%  Bitcoin 63’276 0.8%  Dollar 0.8192 0.0%  Öl 105.1 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Holcim1221405Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Aktien von JD.com & Ceconomy: Alle behördlichen Auflagen erfüllt – Übernahme vor Vollzug
Aramco-Aktie: Ölkonzern steigert bereinigten Nettogewinn deutlich
Fresenius Medical Care konkretisiert Prognose: Ergebnisziel für das Gesamtjahr 2026 präzisiert - Aktie fester
Mercedes-Benz-Aktie tiefer: Schnellladenetzwerk in Europa verkauft
Schaeffler streicht Tausende Stellen, vor allem in Deutschland - Aktie klar im Minus
Suche...
Plus500 Depot

Dürr Aktie 354848 / DE0005565204

14.92
CHF
0.12
CHF
0.81 %
14:02:26
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.11.2026 12:57:28

Dürr Hold

Dürr
15.01 CHF -0.17%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr vor dem Kapitalmarkttag im Dezember auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die jeweiligen Leiter der Segmente Automobil und Holzbearbeitung dürften Einblicke in diese Geschäftsfelder geben, schrieb Nikita Papaccio in einem Ausblick am Dienstag. Im Fokus stehe zudem der Finanzierungsrahmen des Anlagenbauers nach Verkäufen von Geschäftsbereichen./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Dürr AG Hold
Unternehmen:
Dürr AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
21.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
15.54 € 		Abst. Kursziel*:
35.14%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
16.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.05%
Analyst Name::
Nikita Papaccio 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Dürr AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Dürr AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:57 Dürr Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 Dürr Buy Warburg Research
16.10.26 Dürr Hold Deutsche Bank AG
24.09.26 Dürr Halten DZ BANK
12.08.26 Dürr Buy Warburg Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Dürr AG 14.90 0.68% Dürr AG