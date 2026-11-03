Dürr Aktie 354848 / DE0005565204
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Dürr Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr vor dem Kapitalmarkttag im Dezember auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die jeweiligen Leiter der Segmente Automobil und Holzbearbeitung dürften Einblicke in diese Geschäftsfelder geben, schrieb Nikita Papaccio in einem Ausblick am Dienstag. Im Fokus stehe zudem der Finanzierungsrahmen des Anlagenbauers nach Verkäufen von Geschäftsbereichen./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Hold
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
21.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
15.54 €
|
Abst. Kursziel*:
35.14%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
16.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.05%
|
Analyst Name::
Nikita Papaccio
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Dürr AG
|
31.10.26
|Dürr-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
|
28.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX letztendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Handel in Frankfurt: SDAX steigt (finanzen.ch)
|
27.10.26
|EQS-PVR: Dürr Aktiengesellschaft: Korrektur einer Veröffentlichung vom 23.10.2026 gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
23.10.26
|EQS-PVR: Dürr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
23.10.26
|EQS-PVR: Dürr Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
23.10.26
|XETRA-Handel Das macht der SDAX am Mittag (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX legt zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
Analysen zu Dürr AG
|12:57
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|16.10.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Dürr Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|12:57
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|16.10.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Dürr Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|12.08.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|23.07.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|23.07.26
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|16.07.26
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|12:57
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Dürr Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Dürr Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Dürr AG
|14.90
|0.68%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:31
|
RBC Capital Markets
Santander Outperform
|13:29
|
Warburg Research
init innovation in traffic systems Buy
|13:12
|
Goldman Sachs Group Inc.
AstraZeneca Buy
|13:10
|
Goldman Sachs Group Inc.
Ryanair Neutral
|13:10
|
Goldman Sachs Group Inc.
Knorr-Bremse Buy
|13:07
|
DZ BANK
Visa Kaufen
|13:05
|
UBS AG
CTS Eventim Buy