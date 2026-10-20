Dürr 14.84 CHF -2.45% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Dürr anlässlich einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Christian Cohrs rechnet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einem insgesamt ordentlichen dritten Quartal des Anlagenbauers. Das strategische Profil von Dürr habe sich deutlich geschärft, wobei die Umstrukturierungen bei Homag und in der Verwaltung Früchte trägen./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 09:05 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.