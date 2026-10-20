Dürr Aktie 354848 / DE0005565204
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Dürr Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Dürr anlässlich einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Christian Cohrs rechnet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einem insgesamt ordentlichen dritten Quartal des Anlagenbauers. Das strategische Profil von Dürr habe sich deutlich geschärft, wobei die Umstrukturierungen bei Homag und in der Verwaltung Früchte trägen./rob/edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Buy
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16.04 €
|
Abst. Kursziel*:
55.86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55.47%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Dürr AG
|
28.09.26
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28.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im SDAX (finanzen.ch)
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06.08.26
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Analysen zu Dürr AG
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|12:29
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|Warburg Research
|16.10.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
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|DZ BANK
|12.08.26
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|Warburg Research
|07.08.26
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|24.09.26
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|07.08.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Dürr Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Dürr AG
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