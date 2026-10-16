Dürr Aktie 354848 / DE0005565204
15.10CHF
0.56CHF
3.85 %
11:39:02
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
16.10.2026 10:54:07
Dürr Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr vor Quartalszahlen des Anlagenbauers auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. In puncto Umsatz und Marge dürfte sich im dritten Quartal eine Verbesserung zum Vorquartal abzeichnen, schrieb Nikita Papaccio in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Hold
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
21.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
16.36 €
|
Abst. Kursziel*:
28.36%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
16.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.36%
|
Analyst Name::
Nikita Papaccio
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Dürr AG
|
28.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX legt zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
09.09.26
|XETRA-Handel SDAX am Mittwochnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX verliert am Mittag (finanzen.ch)
|
31.08.26
|August 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Dürr-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
31.08.26
|XETRA-Handel SDAX letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Montagshandel in Frankfurt: SDAX fällt mittags (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im SDAX (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)