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12.11.2026 09:30:13

Dürr Outperform

Dürr
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr nach Zahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Outperform" belassen. Die Auftragseingänge hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Philippe Lorrain am Donnerstag in seiner ersten Reaktion auf den Bericht zum dritten Quartal. Das Unternehmen sehe aber beträchtliches Potenzial für die Bestellungen im Schlussquartal. Besser als erwartet sei die Umsatz- und Gewinnentwicklung des Anlagenbauers./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:56 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Dürr AG Outperform
Unternehmen:
Dürr AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
35.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
16.34 € 		Abst. Kursziel*:
114.20%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
16.46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
112.64%
Analyst Name::
Philippe Lorrain 		KGV*:
-
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