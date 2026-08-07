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Langzeit-Investition 07.08.2026 19:43:08

So viel Verlust wäre bei einem SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr angefallen

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Bei einer frühen SHIBA INU-Investition müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

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Gestern vor 1 Jahr notierte SHIBA INU bei 0.000012 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 810’372’771.47 SHIB-Coins Das Investment hätte nun einen Wert von 3’792.54 USD, da SHIBA INU am 06.08.2026 0.000005 USD wert war. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 62.07 Prozent abgenommen.

Am 16.07.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.000004 USD. Am 13.09.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.000014 USD.

Redaktion finanzen.net

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