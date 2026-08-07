Stabilus Aktie 24423691 / LU1066226637
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07.08.2026 19:55:36
Stabilus: Finanzvorstand geht - Konzernchef übernimmt übergangsweise
Der Auto- und Industriezulieferer muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Andreas Jaeger habe den Aufsichtsrat gebeten, seinen Vertrag aus persönlichen Gründen vorzeitig aufzulösen, teilte das Unternehmen am Freitag in Koblenz mit.
Das Gremium sei dieser Bitte "mit Bedauern und im gegenseitigen Einvernehmen" nachgekommen. Jaeger habe sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Die Verantwortung für das Finanzressort übernehme bis zur Neubesetzung interimistisch der Vorstandsvorsitzende Michael Büchsner, hiess es. Er werde dabei operativ von dem erfahrenen Finanzmanager Thomas Kresser unterstützt. Für die dauerhafte Wiederbesetzung der Position hat der Aufsichtsrat den Angaben zufolge einen strukturierten Auswahlprozess eingeleitet.
Die im Nebenwerteindex SDax notierte Aktie gab auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss leicht nach.
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