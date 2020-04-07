Dürr Aktie 354848 / DE0005565204
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Dürr Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Dürr auf "Hold" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die Mitte November anstehenden Zahlen dürften eine gegenüber dem Vorquartal stabile Umsatz- und bereinigte operative Margenentwicklung (Ebit) belegen, schrieb Nikita Papaccio in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Um die Jahresziele zu erreichen, brauche der Hersteller von Lackieranlagen und Holzbearbeitungsmaschinen daher im Schlussquartal eine deutlich höhere Marge. Dies sollte mit einer beschleunigten Projektumsetzung im Autozulieferbereich erreicht werden, welche die entsprechende Marge wie im Schlussquartal 2024 in den zweistelligen Prozentbereich steigen ließe./gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Hold
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
24.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
20.50 €
|
Abst. Kursziel*:
17.07%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
20.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.36%
|
Analyst Name::
Nikita Papaccio
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Dürr AG
|
30.09.25
|September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Dürr-Aktie (finanzen.net)
|
24.09.25
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zum Start mit Abgaben (finanzen.ch)
|
23.09.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
09.09.25
|EQS-PVR: Dürr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
09.09.25
|EQS-PVR: Dürr Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
05.09.25
|XETRA-Handel: SDAX zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX klettert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Freundlicher Handel: SDAX mittags mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu Dürr AG
|11:51
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|Dürr Buy
|Baader Bank
|24.09.25
|Dürr Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|12.08.25
|Dürr Buy
|Warburg Research
|11:51
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|Dürr Buy
|Baader Bank
|24.09.25
|Dürr Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|12.08.25
|Dürr Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|Dürr Buy
|Baader Bank
|24.09.25
|Dürr Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|12.08.25
|Dürr Buy
|Warburg Research
|25.07.25
|Dürr Kaufen
|DZ BANK
|11:51
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|08.07.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Dürr AG
|21.12
|-53.91%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:59
|
Jefferies & Company Inc.
Givaudan Hold
|11:57
|
Jefferies & Company Inc.
AB InBev Buy
|11:55
|
RBC Capital Markets
Daimler Truck Outperform
|11:53
|
Deutsche Bank AG
Renault Hold
|11:51
|
Deutsche Bank AG
Dürr Hold
|11:50
|
Deutsche Bank AG
ArcelorMittal Buy
|11:05
|
RBC Capital Markets
ABB Sector Perform