Dürr Aktie 354848 / DE0005565204

21.12
CHF
-24.70
CHF
-53.91 %
07.04.2020
SWX
08.10.2025 11:51:39

Dürr Hold

Dürr
19.40 CHF -0.92%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Dürr auf "Hold" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die Mitte November anstehenden Zahlen dürften eine gegenüber dem Vorquartal stabile Umsatz- und bereinigte operative Margenentwicklung (Ebit) belegen, schrieb Nikita Papaccio in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Um die Jahresziele zu erreichen, brauche der Hersteller von Lackieranlagen und Holzbearbeitungsmaschinen daher im Schlussquartal eine deutlich höhere Marge. Dies sollte mit einer beschleunigten Projektumsetzung im Autozulieferbereich erreicht werden, welche die entsprechende Marge wie im Schlussquartal 2024 in den zweistelligen Prozentbereich steigen ließe./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Dürr AG Hold
Unternehmen:
Dürr AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
24.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
20.50 € 		Abst. Kursziel*:
17.07%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
20.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.36%
Analyst Name::
Nikita Papaccio 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Dürr AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Dürr AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:51 Dürr Hold Deutsche Bank AG
24.09.25 Dürr Buy Baader Bank
24.09.25 Dürr Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.25 Dürr Outperform Bernstein Research
12.08.25 Dürr Buy Warburg Research
mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel

