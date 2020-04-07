Dürr 22.15 CHF -0.36% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Dürr von 32,00 auf 28,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen mit Blick auf eine schwächere Auftragslage und Einmaleffekte wegen der Umstrukturierung des Anlagenbauers reduziert, schrieb Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Papiere seien aber unverändert attraktiv bewertet./rob/bek/edh;

