|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.08.2025 11:40:13
Dürr Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Dürr von 32,00 auf 28,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen mit Blick auf eine schwächere Auftragslage und Einmaleffekte wegen der Umstrukturierung des Anlagenbauers reduziert, schrieb Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Papiere seien aber unverändert attraktiv bewertet./rob/bek/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Buy
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
28.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22.30 €
|
Abst. Kursziel*:
27.80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.43%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Dürr AG
|
31.07.25
|Dürr-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
|
30.07.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
30.07.25
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
24.07.25
|Schwache Performance in Frankfurt: So steht der SDAX aktuell (finanzen.ch)
|
24.07.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
23.07.25
|EQS-Adhoc: Dürr AG korrigiert Prognose für Auftragseingang; Umsatz- und Ergebnisprognose bestätigt (EQS Group)
|
23.07.25
|EQS-Adhoc: Dürr AG adjusts forecast for order intake; sales and earnings forecast confirmed (EQS Group)
|
23.07.25