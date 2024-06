HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Drägerwerk von 62 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem ermutigenden Jahresauftakt mit einem positiven operativen Ergebnis (Ebit) sehe er weiter eine Belastung im Medizintechnikkgeschäft durch die Antikorruptionsermittlungen und den Fokus auf heimische Geräte in China, schrieb Analyst Christian Ehmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr sollte in zweiten Quartal geringer ausfallen als im Vorquartal und das Auftragsbuch schneller gewachsen sein. Für eine Ausblicksanhebung sei es aber noch zu früh./gl/ajx;