Douglas Aktie

11.28
EUR
0.06
EUR
0.53 %
12:43:37
BMN
19.02.2026 11:34:46

Douglas Neutral

Douglas
11.28 EUR 0.53%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Douglas von 12,50 auf 11,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Yashraj Rajani vermisst bei der Parfürmeriekette die Grundlage für eine positive Aktienstory, wie er am Mittwochnachmittag schrieb. Er verwies dabei auf das schwache Marktumfeld für hochwertige Schönheitsprodukte. In der Expansion in die Golfregion (GCC-Länder) sieht er die Gefahr eines Fehltritts. Der Experte kürzte nach dem gedämpften ersten Geschäftsquartal für 2026 seine Erwartungen./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 14:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Douglas AG Neutral
Unternehmen:
Douglas AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
11.70 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
11.22 € 		Abst. Kursziel*:
4.28%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
11.28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.72%
Analyst Name::
Yashraj Rajani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse