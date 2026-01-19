Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’167 -0.8%  SPI 18’188 -0.8%  Dow 49’359 -0.2%  DAX 24’748 -0.9%  Euro 1 -0.3%  EStoxx50 5’891.4500 -0.6%  Gold 4’723 1.1%  Bitcoin 71’715.7664 -2.9%  Dollar 0.8 -0.8%  Öl 63.5 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Top News
Siemens Energy-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Sell
Coinbase analysiert 2026: Drei Entwicklungen mit Signalwirkung für den Krypto-Markt
BYD-Aktie leichter: Chancen und Risiken beim Tesla-Konkurrent
UBS AG verleiht GEA-Aktie Buy in jüngster Analyse
UBS AG beurteilt Siemens-Aktie mit Buy
Suche...

Douglas Aktie 147313393 / DE000BEAU1Y4

11.16
EUR
-0.34
EUR
-2.96 %
09:46:32
BMN
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.01.2026 07:30:53

Douglas Neutral

Douglas
11.16 EUR -2.96%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Douglas nach den Eckdaten des ersten Geschäftsquartals von 15 auf 13 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Richard Edwards konstatierte am Montagnachmittag anhaltenden Margendruck bei weiter mauer Umsatzentwicklung. Sein neues Kursziel lasse im Branchenvergleich zu wenig Spielraum für eine Kaufempfehlung./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 16:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Douglas AG Neutral
Unternehmen:
Douglas AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
13.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
11.42 € 		Abst. Kursziel*:
13.84%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
11.16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.49%
Analyst Name::
Richard Edwards 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Douglas AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Douglas AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:30 Douglas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:08 Douglas Neutral UBS AG
19.01.26 Douglas Buy Deutsche Bank AG
19.01.26 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Douglas AG 11.04 -4.00% Douglas AG