Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Douglas mit einem Kursziel von 12,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Margendruck habe im ersten Geschäftsquartal angehalten, schrieb Yashraj Rajani am Montagmorgen nach Zahlen./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 08:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.