Douglas Aktie 147313393 / DE000BEAU1Y4
11.24EUR
-0.26EUR
-2.26 %
08:01:19
BMN
20.01.2026 07:08:10
Douglas Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Douglas mit einem Kursziel von 12,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Margendruck habe im ersten Geschäftsquartal angehalten, schrieb Yashraj Rajani am Montagmorgen nach Zahlen./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 08:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Douglas AG Neutral
|
Unternehmen:
Douglas AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
12.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
11.42 €
|
Abst. Kursziel*:
9.46%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
11.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.21%
|
Analyst Name::
Yashraj Rajani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|Douglas AG
|11.24
|-2.26%
