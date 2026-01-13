Douglas Aktie 147313393 / DE000BEAU1Y4
11.90EUR
-0.16EUR
-1.33 %
09:02:54
BMN
13.01.2026 08:11:31
Douglas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Douglas von 18 auf 16 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Martin Comtesse reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen auf Sicht von drei Jahren./mis/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Douglas AG Buy
|
Unternehmen:
Douglas AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
16.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11.84 €
|
Abst. Kursziel*:
35.14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.45%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
