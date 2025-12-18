Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Douglas Aktie 147313393 / DE000BEAU1Y4

11.96
EUR
-0.04
EUR
-0.33 %
13:14:00
BMN
19.12.2025 11:07:13

Douglas Neutral

Douglas
11.96 EUR -0.33%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) der Parfümeriekette hätten weitgehend den Konsensschätzungen entsprochen, schrieb Yashraj Rajani in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 07:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Douglas AG Neutral
Unternehmen:
Douglas AG
UBS AG
12.50 €
Rating jetzt:
Neutral
11.94 € 		Abst. Kursziel*:
4.69%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
11.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.52%
Yashraj Rajani
Yashraj Rajani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse