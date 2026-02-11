Douglas Aktie 147313393 / DE000BEAU1Y4
11.00EUR
-0.14EUR
-1.26 %
10:27:53
BMN
11.02.2026 09:40:10
Douglas Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Buy" belassen. Diese entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Adam Cochrane am Mittwoch. Stark habe sich die Region Mittel- und Osteuropa entwickelt, das Wachstum dort habe die Schwäche in allen anderen Absatzregionen ausgeglichen./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Douglas AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
16.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11.04 €
|
Abst. Kursziel*:
44.93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45.45%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
