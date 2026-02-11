Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Douglas Aktie 147313393 / DE000BEAU1Y4

11.00
EUR
-0.14
EUR
-1.26 %
10:27:53
BMN
11.02.2026 09:40:10

Douglas Buy

Douglas
11.00 EUR -1.26%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Buy" belassen. Diese entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Adam Cochrane am Mittwoch. Stark habe sich die Region Mittel- und Osteuropa entwickelt, das Wachstum dort habe die Schwäche in allen anderen Absatzregionen ausgeglichen./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Douglas AG Buy
Unternehmen:
Douglas AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
16.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
11.04 € 		Abst. Kursziel*:
44.93%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
11.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45.45%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Aktien in diesem Artikel

Douglas AG 11.00 -1.26% Douglas AG