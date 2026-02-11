Douglas 11.00 EUR -1.26% Charts

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Buy" belassen. Diese entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Adam Cochrane am Mittwoch. Stark habe sich die Region Mittel- und Osteuropa entwickelt, das Wachstum dort habe die Schwäche in allen anderen Absatzregionen ausgeglichen./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



