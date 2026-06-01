Douglas Aktie 147313393 / DE000BEAU1Y4
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Douglas Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Douglas beim Kursziel von 16 Euro mit "Buy" aufgenommen. Analyst Michael Heider attestierte Europas führendem Händler von Premium-Beautyprodukten am Dienstagnachmittag in seiner Kaufempfehlung "schöne Barmittelzuflüsse". Im Rahmen der Omnichannel-Strategie sei das Unternehmen mit 2000 Stores in Europa präsent, erwirtschafte aber ein Drittel seiner Umsätze online. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken bei der Aktie findet Heider reizvoll und die Bewertung attraktiv. Die Aktie stehe momentan nicht gerade hoch in der Gunst der Anleger./ag/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Douglas AG Buy
|
Unternehmen:
Douglas AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
16.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8.80 €
|
Abst. Kursziel*:
81.82%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
9.19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
74.10%
|
Analyst Name::
Michael Heider
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Douglas AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.05.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
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|13.05.26
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|Deutsche Bank AG
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|13.05.26
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|Deutsche Bank AG
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