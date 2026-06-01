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Douglas Aktie 147313393 / DE000BEAU1Y4

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08:36:55
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03.06.2026 07:02:46

Douglas Buy

Douglas
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Douglas beim Kursziel von 16 Euro mit "Buy" aufgenommen. Analyst Michael Heider attestierte Europas führendem Händler von Premium-Beautyprodukten am Dienstagnachmittag in seiner Kaufempfehlung "schöne Barmittelzuflüsse". Im Rahmen der Omnichannel-Strategie sei das Unternehmen mit 2000 Stores in Europa präsent, erwirtschafte aber ein Drittel seiner Umsätze online. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken bei der Aktie findet Heider reizvoll und die Bewertung attraktiv. Die Aktie stehe momentan nicht gerade hoch in der Gunst der Anleger./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Douglas AG Buy
Unternehmen:
Douglas AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
16.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
8.80 € 		Abst. Kursziel*:
81.82%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
9.19 € 		Abst. Kursziel aktuell:
74.10%
Analyst Name::
Michael Heider 		KGV*:
-
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07:02 Douglas Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.05.26 Douglas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.05.26 Douglas Hold Deutsche Bank AG
13.05.26 Douglas Buy Deutsche Bank AG
12.05.26 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
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