DocMorris Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DocMorris nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Franken belassen. Die Versandapotheke habe in einem weiteren schwachen Quartal erneut die Erwartungen im Bereich E-Rezept verfehlt, schrieb Martin Comtesse am Dienstag in seiner Reaktion. Der bereinigte operative Ergebnisrückgang (Ebitda) falle zwar wie prognostiziert aus, um die diesbezügliche, bestätigte Zielspanne für 2025 zu erreichen, müssten sich die Schweizer im zweiten Halbjahr aber deutlich steigern./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
15.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6.95 CHF
|
Abst. Kursziel*:
115.83%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
6.97 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
115.12%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|6.78
|-11.55%
