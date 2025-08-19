Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
DocMorris
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DocMorris nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Franken belassen. Die Versandapotheke habe in einem weiteren schwachen Quartal erneut die Erwartungen im Bereich E-Rezept verfehlt, schrieb Martin Comtesse am Dienstag in seiner Reaktion. Der bereinigte operative Ergebnisrückgang (Ebitda) falle zwar wie prognostiziert aus, um die diesbezügliche, bestätigte Zielspanne für 2025 zu erreichen, müssten sich die Schweizer im zweiten Halbjahr aber deutlich steigern./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 02:37 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 02:37 / CEST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
15.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
6.95 CHF 		Abst. Kursziel*:
115.83%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
6.97 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
115.12%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

