|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
DocMorris Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat DocMorris nach Halbjahreszahlen der Versandapotheke auf "Add" mit einem Kursziel von 10 Franken belassen. Der Umsatz liege vor allem wegen des Deutschland-Geschäfts etwas unter seiner Prognose und der Konsensschätzung, schrieb Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Die währungsbereinigte Umsatzdynamik sei deutlich hinter der des Konkurrenten Redcare Pharmacy zurückgeblieben. Dagegen habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen knapp übertroffen, und die Schweizer hätten die Jahresziele bestätigt./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Add
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
10.00 CHF
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
7.32 CHF
|
Abst. Kursziel*:
36.61%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
6.78 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
47.45%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
07:00
|DocMorris increases Rx revenue by over 40 per cent in the first half of the year and continues to expand its health ecosystem (EQS Group)
|
07:00
|DocMorris steigert Rx-Umsatz im ersten Halbjahr um über 40 Prozent und baut Gesundheitsökosystem weiter aus (EQS Group)
|
18.08.25
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Nachmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
18.08.25
|DocMorris Aktie News: Anleger schicken DocMorris am Montagmittag ins Minus (finanzen.ch)
|
18.08.25
|DocMorris Aktie News: DocMorris tendiert am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
15.08.25
|SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein DocMorris-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
08.08.25
|Schwacher Handel in Zürich: SPI sackt schlussendlich ab (finanzen.ch)
|
08.08.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI nachmittags im Minus (finanzen.ch)