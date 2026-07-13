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Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

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13.07.2026 09:49:39

Diageo Buy

Diageo
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo von 1759 auf 1700 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Bei dem britischen Spirituosenhersteller sollte der Umsatz aus eigener Kraft im abgelaufenen Geschäftsquartal stärker geschrumpft sein als bereits vom Markt befürchtet, schrieb Mitch Collett in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht. Bei der ebenfalls anstehenden Strategieaktualisierung erwartet der Experte weiterhin Ankündigungen, die den Weg hin zu einer deutlichen Verbesserung der Profitabilität aufzeigen./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 08:09 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Diageo plc Buy
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
17.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
18.00 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15.32 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Mitch Collett 		KGV*:
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09.07.26 Diageo Outperform Bernstein Research
07.07.26 Diageo Neutral UBS AG
26.06.26 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.06.26 Diageo Buy Deutsche Bank AG
19.06.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
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