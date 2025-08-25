Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
Diageo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2460 Pence belassen. In den vergangenen sechs Jahren habe sich der Alkoholkonsum im wichtigen US-Markt sehr volatil entwickelt, schrieb Nadine Sarwat in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die dortige Stimmung sei derzeit sehr schlecht, und die Bewertungen lägen auf einem Niveau wie während der Finanzkrise. Signale für eine Rückkehr des Wachstums seien wohl erst 2026 in Sicht./gl/niw;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Diageo plc
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
24.60 £
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
18.68 £
Abst. Kursziel*:
31.69%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
18.60 £
Abst. Kursziel aktuell:
32.24%
Analyst Name::
Nadine Sarwat
KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plc
|
16:29
|Diageo Aktie News: Diageo am Nachmittag behauptet (finanzen.ch)
|
12:29
|Diageo Aktie News: Diageo zieht am Montagmittag an (finanzen.ch)
|
09:29
|Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
12.09.25
|STOXX-Handel STOXX 50 schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
12.09.25
|LSE-Handel FTSE 100 zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
12.09.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12.09.25
|FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Diageo von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
Analysen zu Diageo plc
|15:43
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|09.09.25
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Diageo plc
|23.41
|2.96%
|15:43
|
Bernstein Research
Diageo Outperform
|15:43
|
Bernstein Research
Pernod Ricard Outperform
|15:43
|
Bernstein Research
AB InBev Outperform
|15:38
|
Jefferies & Company Inc.
Heidelberg Materials Buy
|15:36
|
Jefferies & Company Inc.
HENSOLDT Hold
|15:29
|
Bernstein Research
Kering Market-Perform
|14:14
|
Jefferies & Company Inc.
SAP Buy