Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

23.41
CHF
0.67
CHF
2.96 %
25.08.2025
15.09.2025 15:43:25

Diageo Outperform

Diageo
23.41 CHF 2.96%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2460 Pence belassen. In den vergangenen sechs Jahren habe sich der Alkoholkonsum im wichtigen US-Markt sehr volatil entwickelt, schrieb Nadine Sarwat in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die dortige Stimmung sei derzeit sehr schlecht, und die Bewertungen lägen auf einem Niveau wie während der Finanzkrise. Signale für eine Rückkehr des Wachstums seien wohl erst 2026 in Sicht./gl/niw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 04:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 04:40 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
24.60 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
18.68 £ 		Abst. Kursziel*:
31.69%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
18.60 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
32.24%
Analyst Name::
Nadine Sarwat 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

15:43 Diageo Outperform Bernstein Research
10.09.25 Diageo Hold Deutsche Bank AG
09.09.25 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
08.08.25 Diageo Hold Deutsche Bank AG
08.08.25 Diageo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
