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Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

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07.07.2026 13:17:51

Diageo Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Neutral" belassen. Mit Blick auf den Kapitalmarkttag im August richte sich der Anlegerfokus auf die Frage, ob das Management eine Anpassung des Gewinnausblicks vornehmen werde, da das Geschäftsjahr 2026/27 allgemein als Übergangsjahr gelte, schrieb Sanjeet Aujla am Montag. Die Markterwartungen für das US-Spirituosengeschäft seien zu hoch, denn dort habe Diageo in einem sich verschlechternden Marktsegment an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 06:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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