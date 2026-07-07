ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Neutral" belassen. Mit Blick auf den Kapitalmarkttag im August richte sich der Anlegerfokus auf die Frage, ob das Management eine Anpassung des Gewinnausblicks vornehmen werde, da das Geschäftsjahr 2026/27 allgemein als Übergangsjahr gelte, schrieb Sanjeet Aujla am Montag. Die Markterwartungen für das US-Spirituosengeschäft seien zu hoch, denn dort habe Diageo in einem sich verschlechternden Marktsegment an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt./rob/edh/ag;