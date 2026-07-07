Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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Diageo Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Neutral" belassen. Mit Blick auf den Kapitalmarkttag im August richte sich der Anlegerfokus auf die Frage, ob das Management eine Anpassung des Gewinnausblicks vornehmen werde, da das Geschäftsjahr 2026/27 allgemein als Übergangsjahr gelte, schrieb Sanjeet Aujla am Montag. Die Markterwartungen für das US-Spirituosengeschäft seien zu hoch, denn dort habe Diageo in einem sich verschlechternden Marktsegment an Wettbewerbsfähigkeit eingebüßt./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
16.00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
17.76 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
15.71 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Sanjeet Aujla
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KGV*:
-
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