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Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

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09.07.2026 09:36:15

Diageo Outperform

Diageo
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo von 2400 auf 2550 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einem volatilen ersten Quartal hätten sich die Aktien des europäischen Bier- und Spirituosensektors im zweiten Jahresviertel gut erholt und besser abgeschnitten als der Bereich Basiskonsumgüter, schrieb Trevor Stirling in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Das neue Kursziel für die Papiere des Schnapsbrenners reflektiere die Verlagerung seines Bewertungshorizonts in die Zukunft./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 22:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 04:55 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
25.50 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
14.95 £ 		Abst. Kursziel*:
70.55%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
14.89 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
71.26%
Analyst Name::
Trevor Stirling 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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