Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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Diageo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo von 2400 auf 2550 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einem volatilen ersten Quartal hätten sich die Aktien des europäischen Bier- und Spirituosensektors im zweiten Jahresviertel gut erholt und besser abgeschnitten als der Bereich Basiskonsumgüter, schrieb Trevor Stirling in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Das neue Kursziel für die Papiere des Schnapsbrenners reflektiere die Verlagerung seines Bewertungshorizonts in die Zukunft./edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
25.50 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
14.95 £
|
Abst. Kursziel*:
70.55%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
14.89 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
71.26%
|
Analyst Name::
Trevor Stirling
|
KGV*:
-
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