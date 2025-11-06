Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
18.03CHF
-0.88CHF
-4.64 %
13:31:54
BRXC
06.11.2025 12:25:25
Diageo Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 2250 Pence auf "Buy" belassen. Der Spirituosenkonzern habe seine Jahresziele gesenkt, obwohl das erste Geschäftsquartal nicht so schwach gewesen sei wie befürchtet, schrieb Sanjeet Aujla am Donnerstag. Dies werde mit schwächerer Nachfrage nach dem Nationalgetränk Chinas, Baijiu, sowie US-Absätze begründet./rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Buy
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
22.50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16.92 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sanjeet Aujla
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
12:29
|Diageo Aktie News: Anleger schicken Diageo am Donnerstagmittag tief südwärts (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX 50 aktuell: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
12:26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
09:29
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 liegt zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
09:29
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
09:29