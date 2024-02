LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der Verkauf eines Aktienpaketes an dem Logistikkonzern und Frachtdienstleister durch die KfW sei positiv zu werten, da er die Liquidität der Papiere erhöhe, schrieb Analystin Alexia Dogani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./mf/mis;