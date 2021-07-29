Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

63.24
CHF
13.89
CHF
28.15 %
29.07.2021
SWX
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

DHL Group
39.94 CHF 7.30%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. Die Frachtvolumina dürften sich ab dem zweiten Halbjahr 2026 erholen und für schrittweise Gewinnbelebung sorgen, schrieb Alexia Dogani am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Der Aktienkurs beginne dies bereits widerzuspiegeln, wobei auch die Kostensenkungsmaßnahmen honoriert würden. Die Papiere der Bonner seien aber immer noch nicht teuer - verglichen mit der von ihr erwarteten Ergebnissteigerung bis 2028./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 20:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 20:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

