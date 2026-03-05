DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
|
05.03.2026 13:52:45
Neutral von UBS AG für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
UBS AG hat eine umfassende Prüfung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 42,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der operative Ergebnisausblick des Logistikkonzerns für 2026 liege etwas unter den Erwartungen, schrieb Cristian Nedelcu am Donnerstag.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 13:36 Uhr um 3.2 Prozent auf 46.56 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 8.72 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2’100’028 Stück gehandelt. Das Papier büsste auf Jahressicht 2026 um 0.4 Prozent ein. Am 05.03.2026 werden die Kennzahlen für Q4 2025 voraussichtlich präsentiert.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
