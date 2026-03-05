Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

Papier unter der Lupe 05.03.2026 13:52:45

Neutral von UBS AG für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

UBS AG hat eine umfassende Prüfung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

DHL Group
42.26 CHF -3.03%
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 42,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der operative Ergebnisausblick des Logistikkonzerns für 2026 liege etwas unter den Erwartungen, schrieb Cristian Nedelcu am Donnerstag.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 13:36 Uhr um 3.2 Prozent auf 46.56 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 8.72 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2’100’028 Stück gehandelt. Das Papier büsste auf Jahressicht 2026 um 0.4 Prozent ein. Am 05.03.2026 werden die Kennzahlen für Q4 2025 voraussichtlich präsentiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


