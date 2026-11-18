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18.11.2026 09:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittwochvormittag schwächer
Die Aktie von DEUTZ gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die DEUTZ-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 8,99 EUR.
Die DEUTZ-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 8,99 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die DEUTZ-Aktie bis auf 8,95 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 87'822 DEUTZ-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.09.2026 bei 13,35 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 48,58 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 18.11.2025 Kursverluste bis auf 7,33 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie.
Zuletzt erhielten DEUTZ-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,220 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DEUTZ am 05.11.2026. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 553.90 Mio. EUR – ein Plus von 12,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DEUTZ 493.30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DEUTZ-Aktie in Höhe von 0,730 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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