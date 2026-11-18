Die DEUTZ-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 15,8 Prozent auf 7,73 EUR. Die Abwärtsbewegung der DEUTZ-Aktie ging bis auf 7,48 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DEUTZ-Aktien beläuft sich auf 4'534'448 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,35 EUR erreichte der Titel am 10.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 72,70 Prozent hinzugewinnen. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 7,33 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 5,17 Prozent würde die DEUTZ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten DEUTZ-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,220 EUR aus. Am 05.11.2026 hat DEUTZ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,08 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite hat DEUTZ im vergangenen Quartal 553.90 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DEUTZ 493.30 Mio. EUR umsetzen können.

In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,730 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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