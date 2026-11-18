Um 16:28 Uhr rutschte die DEUTZ-Aktie in der XETRA-Sitzung um 15,0 Prozent auf 7,80 EUR ab. Die DEUTZ-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,48 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6'567'898 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2026 auf bis zu 13,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 71,15 Prozent Luft nach oben. Am 18.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,33 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,03 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,220 EUR, nach 0,180 EUR im Jahr 2025. Am 05.11.2026 hat DEUTZ die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. DEUTZ hat ein EPS von 0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,08 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,28 Prozent auf 553.90 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 493.30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DEUTZ-Gewinn in Höhe von 0,730 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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