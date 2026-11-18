|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.11.2026 16:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ bricht am Mittwochnachmittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DEUTZ. Der DEUTZ-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 15,0 Prozent auf 7,80 EUR.
Um 16:28 Uhr rutschte die DEUTZ-Aktie in der XETRA-Sitzung um 15,0 Prozent auf 7,80 EUR ab. Die DEUTZ-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,48 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6'567'898 DEUTZ-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2026 auf bis zu 13,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 71,15 Prozent Luft nach oben. Am 18.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,33 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,03 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,220 EUR, nach 0,180 EUR im Jahr 2025. Am 05.11.2026 hat DEUTZ die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. DEUTZ hat ein EPS von 0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,08 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,28 Prozent auf 553.90 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 493.30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DEUTZ-Gewinn in Höhe von 0,730 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie
MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DEUTZ von vor 10 Jahren abgeworfen
MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DEUTZ von vor 5 Jahren abgeworfen
Starkes drittes Quartal bei DEUTZ: Konzern blickt optimistischer auf 2026 – Aktie im Plus
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu DEUTZ AG
|
18.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
18.11.26
|XETRA-SCHLUSS/Leichter trotz starker Nvidia-Zahlen - Deutz brechen ein (Dow Jones)
|
18.11.26
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ bricht am Mittwochnachmittag ein (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX am Mittwochnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
18.11.26
|DEUTZ Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von DEUTZ (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Börse Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag schwächer (finanzen.ch)
|
18.11.26
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittwochvormittag schwächer (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu DEUTZ AG
|09.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|09.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|09.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|06.11.26
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX startet etwas stärker -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich mit einer poisitiven Eröffnung. In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.