DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006

10.90
CHF
-0.13
CHF
-1.18 %
09:28:03
SWX
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutz nach einer Veranstaltung mit dem Chef Sebastian Schulte von 11,50 auf 12,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es gebe erste Anzeichen einer Belebung der Auftragslage, allerdings von einem niedrigen Niveau aus, schrieb Stefan Augustin am Dienstag. Das höhere Kursziel sei in erster Linie auf höhere Bewertungen in der Branche zurückzuführen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

