DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
DEUTZ Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutz nach einer Veranstaltung mit dem Chef Sebastian Schulte von 11,50 auf 12,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es gebe erste Anzeichen einer Belebung der Auftragslage, allerdings von einem niedrigen Niveau aus, schrieb Stefan Augustin am Dienstag. Das höhere Kursziel sei in erster Linie auf höhere Bewertungen in der Branche zurückzuführen./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DEUTZ AG Buy
|
Unternehmen:
DEUTZ AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
12.90 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
12.01 €
|
Abst. Kursziel*:
7.41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11.89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.49%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DEUTZ AG
|
09:29
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ gibt am Dienstagvormittag nach (finanzen.ch)
|
02.03.26
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ verzeichnet am Montagnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
02.03.26
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
27.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
26.02.26