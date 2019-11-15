Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'390 1.6%  SPI 17'137 1.5%  Dow 45'271 -0.1%  DAX 23'753 0.7%  Euro 0.9380 0.1%  EStoxx50 5'335 0.2%  Gold 3'539 -0.6%  Bitcoin 89'195 -0.7%  Dollar 0.8049 0.1%  Öl 66.6 -1.1% 
DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006

6.16
CHF
-3.63
CHF
-37.10 %
15.11.2019
SWX
04.09.2025 10:58:19

DEUTZ Buy

DEUTZ
9.18 CHF 1.77%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Deutz mit einem Kursziel von 11,30 Euro auf "Buy" belassen. Mit dem Kauf der Sobek Group stärke Deutz den Rüstungsbereich, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil am Donnerstag. Die Aktie bleibe enorm attraktiv./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 08:26 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 08:26 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DEUTZ AG Buy
Unternehmen:
DEUTZ AG 		Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG 		Kursziel:
11.30 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
9.64 € 		Abst. Kursziel*:
17.22%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
9.42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.96%
Analyst Name::
Jorge Gonzalez Sadornil 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

