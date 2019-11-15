DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
6.16CHF
-3.63CHF
-37.10 %
15.11.2019
SWX
04.09.2025 10:58:39
DEUTZ Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Deutz mit einem Kursziel von 11,30 Euro auf "Buy" belassen. Mit dem Kauf der Sobek Group stärke Deutz den Rüstungsbereich, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil am Donnerstag. Die Aktie bleibe enorm attraktiv./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 08:26 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 08:26 / MEZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DEUTZ AG Buy
|
Unternehmen:
DEUTZ AG
|
Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|
Kursziel:
11.30 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9.64 €
|
Abst. Kursziel*:
17.22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
9.42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.96%
|
Analyst Name::
Jorge Gonzalez Sadornil
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
