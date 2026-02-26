Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

30.70
CHF
4.48
CHF
17.09 %
13:06:10
SWX
26.02.2026 12:00:53

Deutsche Telekom Overweight

Deutsche Telekom
30.97 CHF 1.26%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Das vierte Quartal habe erwartungsgemäß den Erholungstrend in Deutschland bestätigt, schrieb Mathieu Robilliard am Donnerstag nach den Zahlen. Der Ausblick liege im erwarteten Rahmen. Nach dem starken Kursverlauf rechnet er aber mit einer eher trägen Reaktion./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
38.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
33.68 € 		Abst. Kursziel*:
14.31%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
33.77 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.01%
Analyst Name::
Mathieu Robilliard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse