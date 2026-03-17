LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 39,50 Euro auf "Overweight" belassen. Angesichts des Kriegs im Nahen Osten bleibe der Telekomsektor als defensives Investment attraktiv, schrieb Mathieu Robilliard am Montagabend. Die Unternehmen des Sektors seien gut gegen steigende Energiepreise abgesichert, ihre operativen Ergebnisse dürften kaum darunter leiden. Seine Favoriten seien Deutsche Telekom, Telecom Italia und die britische Zegona./bek/ag;