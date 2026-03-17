Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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Deutsche Telekom Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 39,50 Euro auf "Overweight" belassen. Angesichts des Kriegs im Nahen Osten bleibe der Telekomsektor als defensives Investment attraktiv, schrieb Mathieu Robilliard am Montagabend. Die Unternehmen des Sektors seien gut gegen steigende Energiepreise abgesichert, ihre operativen Ergebnisse dürften kaum darunter leiden. Seine Favoriten seien Deutsche Telekom, Telecom Italia und die britische Zegona./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
39.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
33.19 €
|
Abst. Kursziel*:
19.01%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
33.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.90%
|
Analyst Name::
Mathieu Robilliard
|
KGV*:
-
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