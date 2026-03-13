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Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

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16.03.2026 10:41:13

Deutsche Telekom Buy

Deutsche Telekom
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 35,20 Euro auf "Buy" belassen. Europäische Telekommunikationsaktien seien nicht nur eine defensive Anlage für Krisenzeiten, sondern hätten seit Anfang 2024 auch höhere Renditen als der Gesamtmarkt abgeworfen, insbesondere im laufenden Jahr, schrieb Nick Lyall in seiner Branchenbetrachtung vom Freitagnachmittag. Er traut dem Sektor weiterhin bis 2030 jährliche Wachstumsraten beim Barmittelzufluss von mehr als 10 Prozent zu. Seine Favoriten BT Group, Deutsche Telekom, Orange, Vodafone, SES und Zegona hätten noch erheblich Luft nach oben./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
35.20 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
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Analyst Name::
Nick Lyall 		KGV*:
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10:41 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.26 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
26.02.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
26.02.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
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