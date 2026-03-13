Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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Deutsche Telekom Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 35,20 Euro auf "Buy" belassen. Europäische Telekommunikationsaktien seien nicht nur eine defensive Anlage für Krisenzeiten, sondern hätten seit Anfang 2024 auch höhere Renditen als der Gesamtmarkt abgeworfen, insbesondere im laufenden Jahr, schrieb Nick Lyall in seiner Branchenbetrachtung vom Freitagnachmittag. Er traut dem Sektor weiterhin bis 2030 jährliche Wachstumsraten beim Barmittelzufluss von mehr als 10 Prozent zu. Seine Favoriten BT Group, Deutsche Telekom, Orange, Vodafone, SES und Zegona hätten noch erheblich Luft nach oben./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
35.20 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33.36 €
|
Abst. Kursziel*:
5.52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.52%
|
Analyst Name::
Nick Lyall
|
KGV*:
-
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