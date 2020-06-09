Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’123 0.0%  SPI 16’836 0.1%  Dow 46’382 0.1%  DAX 23’663 0.6%  Euro 0.9347 0.0%  EStoxx50 5’473 0.6%  Gold 3’770 0.6%  Bitcoin 89’649 0.4%  Dollar 0.7921 -0.1%  Öl 66.4 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
UBS-Aktie leicht im Plus: UBS einigt sich mit Frankreich im Steuerstreit
Franken, Euro & Co.: Kaum Bewegung vor Stimmungsdaten
Goldpreis: Warten auf Statements von Fed-Chef Powell
100-Milliarden-Dollar-Investition in OpenAI schiebt NVIDIA-Aktie auf neues Rekordhoch
EZB-Ratsmitglied sieht Wettbewerbsfähigkeit trotz starkem Euro nicht gefährdet
Suche...

Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

16.50
CHF
4.95
CHF
42.91 %
09.06.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.09.2025 09:52:55

Deutsche Telekom Overweight

Deutsche Telekom
26.58 CHF -1.19%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 43,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Papiere der Bonner bleiben zudem auf der "Analyst Focus List" der Bank. Der Führungswechsel an der Spitze der Tochter T-Mobile US komme erwartungsgemäß, schrieb Akhil Dattani am Dienstag. Es sei nun aber schwer vorstellbar, dass der neue Chef Srini Gopalan sein Amt niederlegen wird, um 2028 Tim Höttges an der Spitze der Telekom zu beerben. Beide Unternehmen hätten sich zuletzt, vielleicht durch Personalien abgelenkt, kleinere strategische Fehltritte erlaubt. An den letztlich guten Wachstumsaussichten ändere dies jedoch nichts./rob/ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 01:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 01:22 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
43.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
28.50 € 		Abst. Kursziel*:
52.63%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
28.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
52.31%
Analyst Name::
Akhil Dattani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Telekom AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:52 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 Deutsche Telekom Buy UBS AG
12.09.25 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
04.09.25 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.08.25 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen