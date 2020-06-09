Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
Deutsche Telekom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 43,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Papiere der Bonner bleiben zudem auf der "Analyst Focus List" der Bank. Der Führungswechsel an der Spitze der Tochter T-Mobile US komme erwartungsgemäß, schrieb Akhil Dattani am Dienstag. Es sei nun aber schwer vorstellbar, dass der neue Chef Srini Gopalan sein Amt niederlegen wird, um 2028 Tim Höttges an der Spitze der Telekom zu beerben. Beide Unternehmen hätten sich zuletzt, vielleicht durch Personalien abgelenkt, kleinere strategische Fehltritte erlaubt. An den letztlich guten Wachstumsaussichten ändere dies jedoch nichts./rob/ag/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 01:22 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
