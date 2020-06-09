Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
Deutsche Telekom Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 41 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie hinke der Branche seit Jahresbeginn vor allem wegen negativer Währungseffekte hinterher, schrieb Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zuletzt hätten auch die für den Markt überraschende Schwäche des deutschen Breitbandgeschäfts sowie die Sprunghaftigkeit der US-Tochter T-Mobile US belastet. Positive Faktoren seien ignoriert worden, während die Konkurrenz dank Konsolidierungshoffnungen eine Kurserholung gezeigt habe. Grindle sieht sowohl das Geschäft außerhalb der USA als auch die Barmittelentwicklung bei den Bonnern nicht ausreichend gewürdigt./gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
29.32 €
|
Abst. Kursziel*:
43.25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
29.57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.04%
|
Analyst Name::
Robert Grindle
|
KGV*:
-
