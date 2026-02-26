Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

30.58
CHF
4.36
CHF
16.63 %
10:08:11
SWX
26.02.2026 09:27:33

Deutsche Telekom Outperform

Deutsche Telekom
30.55 CHF -0.11%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Outperform" belassen. Der Telekomanbieter habe etwas mehr umgesetzt als erwartet, schrieb Ulrich Rathe in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Das operative Ergebnis (Ebitda) decke sich mit dem Konsens./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:38 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:38 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Outperform
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
37.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
33.77 € 		Abst. Kursziel*:
9.56%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
33.84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.34%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

Analysen zu Deutsche Telekom AG

08:49 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:21 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.02.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
12.02.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
12.02.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
