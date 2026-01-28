Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Deutsche Bank Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach dem Quartalsbericht mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Mit dem Ausblick für 2026 blieben die Frankfurter auf einem guten Weg in Richtung ihrer für 2028 angestrebten Kapitalrendite (RoTE) von mindestens 13 Prozent, schrieb Kian Abouhossein am Donnerstag. Er hob auch den Aktienrückkauf positiv hervor. Mit größeren Anpassungen der Gewinnerwartungen für 2026 rechnet er allerdings nicht./rob/ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
32.26 €
|
Abst. Kursziel*:
24.01%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
32.33 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.74%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
09:45
|Analyse: So bewertet Warburg Research die Deutsche Bank-Aktie (finanzen.ch)
|
09:45
|Deutsche Bank-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight (finanzen.ch)
|
09:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verzeichnet am Vormittag Verluste (finanzen.ch)
|
09:28