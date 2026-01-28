NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach dem Quartalsbericht mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Mit dem Ausblick für 2026 blieben die Frankfurter auf einem guten Weg in Richtung ihrer für 2028 angestrebten Kapitalrendite (RoTE) von mindestens 13 Prozent, schrieb Kian Abouhossein am Donnerstag. Er hob auch den Aktienrückkauf positiv hervor. Mit größeren Anpassungen der Gewinnerwartungen für 2026 rechnet er allerdings nicht./rob/ag/ck;