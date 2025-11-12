Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Deutsche Bank Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank von 36,00 auf 38,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Auf ihrer Investorenveranstaltung am 17. November dürften sich die Frankfurter zur nächsten Wachstumsphase über das laufende Jahr hinaus äußern, schrieb Kian Abouhossein am Mittwochabend in seiner Vorschau. Nach der bemerkenswerten Trendwende unter der neuen Führung könnte die Aktie von einem glaubwürdigen Weg hin zu einer Eigenkapitalrendite (ROTE) von 12 Prozent bis 2028 profitieren. Deutsche-Bank-Aktien tragen aktuell den Stempel "Positive Catalyst Watch" für kurzfristig besonders hohen Optimismus./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
38.40 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
33.35 €
|
Abst. Kursziel*:
15.16%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
33.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.82%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
12.11.25
|EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
12.11.25
|EQS-PVR: Deutsche Bank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
12.11.25
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich fester (finanzen.ch)
|
12.11.25
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
12.11.25
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12.11.25
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12.11.25
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Vormittag stärker (finanzen.ch)
|
11.11.25
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 schliesst mit Gewinnen (finanzen.ch)