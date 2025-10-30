Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
29.19CHF
1.29CHF
4.62 %
30.10.2025
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
31.10.2025 06:00:35
Deutsche Bank Overweight
Deutsche Bank
29.19 CHF 4.62%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein passte seine Schätzungen am Donnerstagabend an die starken Quartalsergebnisse an./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 18:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
31.06 €
|
Abst. Kursziel*:
15.92%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
31.07 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.89%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
30.10.25
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
30.10.25