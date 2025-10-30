Deutsche Bank 29.19 CHF 4.62% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein passte seine Schätzungen am Donnerstagabend an die starken Quartalsergebnisse an./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 18:05 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.