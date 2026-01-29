Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

29.58
CHF
-0.99
CHF
-3.25 %
09:25:31
BRXC
29.01.2026 08:23:49

Deutsche Bank Outperform

Deutsche Bank
29.58 CHF -3.25%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Das Zahlenwerk habe von einer starken Geschäftsentwicklung im Bereich Vermögensverwaltung profitiert, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei habe das Management die Kosten unter Kontrolle gehalten und Kreditausfälle seinen durch Entlastungen positiv beeinflusst worden. Die Entwicklung im Schlussviertel 2025 sowie der Ausblick seien konsistent mit den Aussagen während des Kapitalmarkttages und lägen nahe an den Konsensschätzungen./ck/rob/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:10 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:10 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

